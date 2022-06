Springfield Armory M1a, la carabina d’origine militare flat dark earth

Springfield Armory lancia sul mercato civile due versioni, Standard issue e Scout squad, della carabina d’origine militare M1a.

Fa parte dell’accordo di collaborazione con Nation’s best sports cui è stata delegata l’esclusiva della distribuzione americana: Springfield Armory ha annunciato che produrrà una doppia versione civile della sua carabina d’origine militare M1a. Sia la Standard issue sia la Scout squad si riconoscono per la presenza della finitura flat dark earth due toni su canna, azione (Cerakote) e calcio in materiale composito; la differenza sostanziale sta nella lunghezza della canna in acciaio al carbonio (rigatura 1:11”, sei pieni), rispettivamente 559 e 457 millimetri. La Standard issue (lunghezza totale 1.126 millimetri) si completa con un tromboncino, con un classico freno di bocca invece la Scout squad (1.024 millimetri).

Oltre al funzionamento semiautomatico, le due armi condividono il calibro (.308 Winchester), i caricatori (10 e 15 colpi) e il grilletto due fasi. Identici anche gli organi di mira: Springfield Armory ha scelto il modello a lama National match per quella frontale e ha mutuato dal mondo militare la tacca posteriore, regolabile in alzo e deriva. Entrambe le armi pesano 3.855 grammi e sono vendute con una cinghia a tracolla verde oliva; la Scout squad (1.980 dollari) costa leggermente di più della Standard issue (1.847 dollari).

