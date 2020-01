Springfield Armory Ronin, due calibri e due toni per la pistola 1911

La Springfield Armory Ronin è la nuova pistola 1911 nei calibri .45 ACP e 9 mm.

Fa sposare sapore classico e caratteristiche tecniche moderne: la sintesi la esprime bene la finitura a due toni della Springfield Armory Ronin, nuova pistola 1911 calibro .45 ACP e 9 mm. Fusto e carrello in acciaio, rispettivamente satinato e al carbonio con bluitura – ecco perché i due toni -, si abbinano a canna rotomartellata da 127 millimetri (1:16 il passo di rigatura) e impugnatura in legno. Immancabili gli intagli di presa sul carrello, sia anteriori sia posteriori. Sulle guancette, in parte lisce e in parte scaccate, spiccano i due cannoni incrociati simbolo dell’azienda.

La Springfield Armory Ronin è dotata di sicura all’impugnatura e caricatore da 8+1 (.45 ACP) o 9+1 colpi (9 mm). La corredano inoltre tacca di mira posteriore con punti bianchi ad alta visibilità, mira frontale in fibra ottica e grilletto scheletrizzato Speed Trigger Gen 2. Caratterizzata da un pronunciato profilo beavertail, questa nuova pistola 1911 consente l’armamento d’emergenza con una sola mano. Detto del caricatore, tra i due calibri cambia solo il peso: i 1.130 grammi del .45 ACP diventano 1.160 nel 9 mm. Le sue dimensioni, 218 millimetri la lunghezza complessiva, la rendono un’autentica pistola full size. 849 dollari il prezzo annunciato durante lo Shot Show di Las Vegas e poi ufficializzato sul sito dell’azienda.

