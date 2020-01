Walther Meister Manufaktur, la nuova serie di pistole Walther

La nuova serie di pistole Walther in edizione limitata è stata annunciata nel corso dello Shot Show.

È in arrivo una nuova serie di pistole Walther. Non c’è dunque solo la Q4 Steel Frame tra le ultime invenzioni del produttore tedesco: a breve sarà infatti disponibile anche la Walther Meister Manufaktur. Anche se alla notizia sono stati dedicati un post su Instagram e uno su Facebook, al momento non si hanno molte informazioni. Per ora si sa solo che i quattro modelli, in edizione limitata, arricchiranno tecnologie modernissime con incisioni a mano. Tanto basta per avere appetito.

