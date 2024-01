Springfield Armory Trp, sei nuove pistole 1911

La Springfield Armory ha presentato le sei nuove pistole 1911 della linea Trp, o Tactical Response Pistol, in due varianti (fusto in acciaio al carbonio o in lega d’alluminio) e tre colori.

Ispirandosi alle Professional 1911 dell’Hostage Rescue Team, l’unità speciale dell’Fbi impiegata nel recupero ostaggi, la Springfield Armory entra nel 2024 con una nuova linea di sei pistole: le ha chiamate Trp, o Tactical Response Pistol, in due versioni e tre colori.

Collocabili nella categoria dei semi-custom, tutti i modelli si caratterizzano innanzitutto per la realizzazione tecnica (fusto e carrello, realizzati tramite forgiatura, sono accoppiati a mano), e poi per la presenza delle guancette Vz Hydra G-10, del cane scheletrizzato e, per aumentare la maneggevolezza, sia dei tagli di presa che oltre ai lati definiscono anche la parte superiore del carrello sia della zigrinatura 20 lpi (linee per pollice) sul frontstrap. Il grilletto è del tipo Gen 2 Speed, la mira Tactical Rack a tre punti al trizio; la sicurezza è affidata alla sicura al pollice, ambidestra. Ogni Trp è accompagnata da tre caricatori da otto colpi calibro .45 acp.

Springfield Armory Trp Black, Classic e Coyote Brown

Sono tre le varianti cromatiche disponibili (Black, Classic, Coyote Brown), che si distinguono per l’abbinamento tra la finitura Cerakote impiegata e il tipo di guancetta. Nei tre modelli standard la canna, in acciaio inossidabile, misura 127 millimetri (5”; passo di rigatura 1:16”; lunghezza complessiva 219 millimetri, peso 1.110 grammi); sia per il carrello sia per il fusto la Springfield Armory ha impiegato l’acciaio al carbonio.

Oltre che per l’assenza della minigonna in due componenti, i tre modelli Carry Contour si differenziano per la lunghezza della canna (4,25”, ossia 108 millimetri; lunghezza complessiva 200 millimetri, peso 775 grammi) e il materiale impiegato per il fusto, in lega d’alluminio.

La Springfield Armory ha fissato a 1.999 dollari il prezzo di lancio delle Trp Black e Coyote Brown, sia standard sia Carry Contour, e a 1.899 quello delle due Classic.

