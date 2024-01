Walther Pdp Steel Frame, due pistole col fusto in acciaio

La Walther ha presentato le Pdp Steel Frame, pistole col fusto in acciaio nelle versioni Compact (4”) e full size (4,5”).

Con la canna un po’ più corta della Match di cui tanto s’è parlato alla fine del 2023: la Walther ha presentato le due nuove varianti della Pdp Steel Frame, pistole con fusto in acciaio (nero il rivestimento, come quello del carrello) disponibili in due taglie diverse. Nel catalogo ci sono infatti la Compact, con canna di 102 millimetri (4”; lunghezza complessiva 189 millimetri, peso 1.090 grammi, tre caricatori da 15 colpi), e la full size, con canna di 114 millimetri (4,5”; lunghezza complessiva 201 millimetri, peso 1.145 grammi, tre caricatori da 18 colpi).

Rispetto al polimero l’acciaio ha un peso diverso; sono dunque diversi anche il bilanciamento e la capacità di ridurre il rinculo, che la Walther ha lavorato perché sia il meno percepibile possibile, così che sia facile doppiare il colpo.

Pistole optic ready calibro 9×19 mm, le Walther Pdp Steel Frame si caratterizzano inoltre per l’impugnatura ergonomica e il grilletto Performance Duty Trigger; il suo peso di sgancio è fissato a 2.268 grammi, ma si può regolare in un intervallo compreso tra 1.814 e 2.722 grammi. Tre le sicure, 1.699 dollari il prezzo al pubblico internazionale.

