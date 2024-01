Staccato C, una nuova pistola in metallo

Allo Shot Show 2024 la Staccato ha presentato la C, pistola calibro 9×19 millimetri con fusto in alluminio aeronautico.

«Piccola a sufficienza per il porto occulto, grande a sufficienza come arma di servizio e per la difesa personale e abitativa»: la Staccato descrive così la C, la sua nuova pistola con fusto in metallo (alluminio aeronautico 7075; larghezza 36,8 millimetri) presentata nel corso dello Shot Show 2024.

Disponibile sul mercato dalla prossima estate (2.600 dollari), la Staccato C si sviluppa lungo una canna bull di 4” (102 millimetri) in acciaio inossidabile, trattata con una finitura Dlc; a una lunghezza di 193 millimetri corrisponde un peso di 735 grammi.

Il peso di sgancio del grilletto, in sola azione singola, è regolabile tra 1.815 e 2.040 grammi; due i caricatori a corredo, da 16 colpi calibro 9×19 mm ciascuno. La Staccato (in Italia distribuisce Bignami) ha lavorato per rendere l’impugnatura della C adeguata a mani di diverse dimensioni, così da favorire l’ergonomia e dunque la facilità del maneggio e dello sparo.

