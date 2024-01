Percussore inerziale: di cosa si tratta?

Cerchiamo di capire insieme cosa si intenda per “percussore inerziale”. Di che si tratta, esattamente? È sempre stato utilizzato? Perché è importante?

Il termine ”percussore inerziale” riguarda le pistole semiautomatiche con cane, interno o esterno che sia: come noto, su questa tipologia di armi, al momento dello sparo il cane scatta in avanti, colpisce il percussore, la cui coda sporge dalla faccia posteriore del carrello, e questi, a sua volta, va a colpire l’innesco, provocando l’accensione della carica. La lunghezza del percussore può essere minore, uguale o maggiore della sua sede nel carrello: in quest’ultimo caso, a cane abbattuto la punta del percussore sporge dalla faccia del carrello, mentre nei primi due questo non avviene e lo sparo può avvenire solo perché l’impulso ricevuto dal cane fa sì che il percussore avanzi per inerzia e vada a colpire l’innesco: ecco, in questi casi si può parlare di “percussore inerziale”. Quasi tutte le semiautomatiche utilizzano appunto un percussore inerziale, il che consente di portarle anche con il colpo in canna e il cane abbassato in totale sicurezza: anche in caso di caduta e urto sul cane stesso il percussore non potrà mai arrivare a colpire l’innesco, mentre avere il cane sulla mezza monta è pericoloso perché in caso di caduta si potrebbe avere la rottura del controcane, con la conseguenza di uno sparo non voluto.

Le eccezioni

Pericolosissima in tutti i casi, invece, la condizione in cui l’arma abbia un percussore a “tutta lunghezza”, in realtà ancora più lungo della sua sede, anche e soprattutto nel caso il cane sia totalmente abbassato: in questo caso, la punta del percussore appoggerebbe direttamente sull’innesco della cartuccia camerata e anche un urto di piccola intensità potrebbe provocare lo sparo. Come detto, tutte le moderne semiauto utilizzano un percussore inerziale, ma fanno eccezione alcuni modelli spagnoli di qualche decennio fa, come le Astra e altre: prima di tenerle con il colpo in canna è meglio accertarsi della struttura del percussore. Ovviamente, un certo pericolo nel portare l’arma con il colpo in canna potrebbe derivare dalla massa del percussore stesso, qualunque sia la sua lunghezza, che in caso di forte urto anteriore potrebbe provocarne l’avanzamento ma, per ovviare a questo, le moderne pistole hanno il famoso blocco al percussore.

