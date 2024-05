Taurus Executive Grade 692, un revolver multicalibro custom

La Taurus declina il revolver multicalibro 692 nella linea Executive Grade.

Nella linea Executive Grade affianca Judge, 856 e 605, proponendosi anche in questa variante come un revolver multicalibro: è infatti sufficiente premere un bottone per sostituire il tamburo (è in acciaio inossidabile lucido, come la canna e il fusto mid-size; ospita sette colpi) dell’ultima variante del Taurus 692, e così alternare tra il 9×19 mm e il .357 magnum (.38 Special +P).

Revolver in singola-doppia azione, l’Executive Grade 692 (1.107 dollari) si sviluppa lungo una canna ported di 3” (76 millimetri; 1:10” il passo di rigatura), che tiene basso l’effetto del rinculo e porta a 207 millimetri la lunghezza complessiva (990 grammi il peso).

La dotazione si completa con mira frontale fissa a perla, tacca posteriore regolabile, impugnatura zigrinata in legno di noce e sicura automatica al percussore (è la cosiddetta transfer bar, ossia la leva che trasmette la battuta del cane al percussore solo se il grilletto è completamente premuto). Il gruppo di scatto è assemblato a mano.

