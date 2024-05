Tiro a segno, in Croazia l’ultimo appello per le carte olimpiche

Gli Europei di tiro a segno (25-50 metri) in programma a Osijek mettono in palio le ultime carte olimpiche per Parigi 2024.

È l’ultima manifestazione che le mette in palio, poi resteranno solo quelle assegnate in base al ranking: la prossima settimana a Osijek, in Croazia, la nazionale italiana farà dunque di tutto per aumentare il numero delle carte olimpiche conquistate nelle specialità di tiro a segno (al momento sono soltanto quattro: le hanno vinte Paolo Monna, Danilo Sollazzo, Federico Nilo Maldini ed Edoardo Bonazzi).

A disposizione ci sono ancora otto posti, due per ogni disciplina (carabina 50 metri tre posizioni maschile e femminile; pistola automatica; pistola sportiva). Dei tredici convocati si presterà particolare attenzione a Sofia Ceccarello e Massimo Spinella.

Le date delle finali

28 maggio

12.00 Carabina 50 metri tre posizioni uomini

Carabina 50 metri tre posizioni uomini 17.00 Carabina 50 metri tre posizioni donne

29 maggio

14.00 Pistola sportiva 25 metri donne

Pistola sportiva 25 metri donne 18.00 Pistola automatica 25 metri uomini

I convocati dell’Italia

Carabina : Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani.

: Riccardo Armiraglio, Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani. Pistola: Riccardo Mazzetti, Andrea Morassut, Massimo Spinella, Chiara Giancamilli, Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro.

