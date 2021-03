Taurus G3 Toro e G3C Toro, doppia pistola con slitta per ottica

Taurus lancia una doppia pistola con slitta per ottica: G3 Toro e G3C Toro, rispettivamente full size e compatta, condividono i dispositivi che rendono immediata l’installazione del punto rosso.

Toro sta per Taurus Optic Ready Option: non serve un dizionario per capire che l’upgrade della G3, anche nella versione compatta G3C, la trasforma in una pistola con slitta per ottica – anzi, con quattro slitte intercambiabili. Integrate al carrello, permettono di montare facilmente un punto rosso Docter, Noblex, Vortex, Venom, Burris, Fastfire, Sightmark, Mini, Trijicon RMR, Holosun, HS407C, C-More STS2, Leupold Delta Point o Bushnell RXS-250. Di serie ogni modello è fornito di mira fissa frontale con punto bianco e tacca di mira regolabile in deriva.

Striker fired 9 mm in azione singola con restrike, le due armi condividono il carrello in lega con finitura Tenifer nero opaco, il fusto in polimero e la finitura teflon sui comandi. Taurus ha optato per quattro dispositivi di sicurezza: sicura manuale, sicura al cane, sicura al grilletto e indicatore di colpo in canna.

Lunga 185 millimetri per via della canna in acciaio da 102, la Taurus G3 Toro è dotata di caricatori da 10, 15 o 17 colpi; 705 grammi il peso totale. La versione compatta sta invece in 160 millimetri (81 millimetri la canna) e 625 grammi; da 10 o 12 colpi i caricatori. Circa 410 dollari infine il prezzo al pubblico.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.