Sig Sauer P365X RomeoZero, la pistola compatta con red dot integrato

La Sig Sauer P365X RomeoZero è la nuova pistola compatta che tiene insieme le dimensioni della P365 con le caratteristiche della P365XL XSeries.

Una pistola compatta dietro l’altra: dopo la Ruger Max-9 e la Smith & Wesson M&P9 Shield Plus arriva la P365X RomeoZero, novità di Sig Sauer che combina le caratteristiche della P365XL (impugnatura modulare ampia, grilletto flat con scatto a 90°) con la canna originale (79 millimetri) della P365. Striker fired 9 mm, l’arma esce di fabbrica con un red dot RomeoZero a otto livelli d’intensità; lo si può usare in abbinamento con la mira frontale X-Ray diurna-notturna e la tacca di mira posteriore.

Nata apposta per il porto quotidiano (15 millimetri per 510 grammi), la Sig Sauer P365X RomeoZero si distingue per il profilo beavertail esteso e si completa con due caricatori svasati da 12 o 15 colpi. Prezzo e tempi della distribuzione internazionale non sono stati resi ancora noti.

