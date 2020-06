Taurus G3c: la pistola da difesa spara come una full size

Ad azione singola con canna da 83 millimetri, la Taurus G3c è una tipica pistola da difesa che contiene un mondo in meno di 16 centimetri.

Con i suoi 159 millimetri scarsi e i 620 grammi è decisamente compatta, una classica pistola da difesa e per il porto quotidiano, ma non deve invidiare nulla alle sorelle maggiori. Per realizzare la nuova G3c, Taurus ha infatti conservato intatte tutte le caratteristiche che fanno grande una striker fired full size.

È stato poi ritoccato il design del carrello che, in lega d’acciaio, mantiene i tagli di presa sia davanti sia dietro. Non è ovviamente l’unico intervento finalizzato a potenziare l’ergonomia e a facilitare l’uso: le scanalature grippanti compaiono infatti sia sul fusto in polimero sia sulla base del caricatore. Da sottolineare il duplice rivestimento scelto da Taurus: Tenifer nero opaco sul carrello, teflon sui comandi.

Calibro 9 mm, la Taurus C3c è ben dotata anche nel fattore sicurezza. La sicura al grilletto e al percussore si aggiunge all’indicatore di colpo camerato. Completano il pacchetto tacca di mira regolabile in deriva, mira fissa frontale con punto bianco, tre caricatori da dodici colpi e grilletto Gen 3. Si attendono ulteriori comunicazioni sul prezzo di lancio al pubblico, ma Taurus assicura che sarà contenuto.

