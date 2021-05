Taurus Gx4, la pistola da difesa microcompatta

Striker fired 9 mm dalle dimensioni ultraridotte, la Taurus Gx4 si presenta sul mercato come pistola da difesa microcompatta.

“Tutto quello che ci si aspetta da una pistola da difesa” anche se dimensioni e peso sono ridottissimi, 525 grammi scarsi per 147 millimetri di lunghezza complessiva. Con la sua nuova Gx4, pistola semiautomatica microcompatta ad azione singola, Taurus si dice convinta di rivoluzionare il mercato. Di sicuro fanno ben sperare i caricatori, capaci quanto quelli di una full size: il modello base, da 11 colpi, può essere sostituito con uno da addirittura 13.

Pensata per il porto quotidiano (di lunghezza e peso si è già detto; il resto lo raccontano spessore, 27 millimetri, e altezza, 112), la Taurus Gx4 abbina carrello in lega d’acciaio con finitura al nitruro a impugnatura in polimero; la canna, trattata DLC, misura 76 millimetri. Il design si completa con rivestimento in teflon sui comandi, tagli di presa su caricatore e impugnatura, grilletto flat, punto bianco frontale fisso e tacca di mira regolabile in deriva. I dorsalini sono sostituibili di serie. Le sicure agiscono sul percussore e sul grilletto; le si associa l’indicatore di colpo camerato. Il prezzo sul mercato internazionale sarà reso noto prossimamente.

