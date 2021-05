Sauer Anniversary, quattro carabine da collezione

S404, S101, S100, S303: sono quattro le carabine da collezione che danno vita alla Sauer Anniversary, la linea in edizione limitata con cui l’azienda festeggia il 270° anniversario.

Sì, bello il museo online, ma poi ci vuole un po’ di sostanza: e infatti per festeggiare il 270° compleanno Sauer lancia la linea Anniversary, che si compone di quattro carabine da collezione. I modelli S404, S101, S100 e S303 sono infatti stati ridisegnati in un numero limitato di pezzi.

Le tre carabine bolt action – S404, S101, S100 – condividono la canna fluted da 510 millimetri (diametro 17 millimetri) senza mire con filettatura M15x1; il calibro .270 Winchester, sostituibile però su richiesta; il vecchio logo dell’azienda inciso sulla manetta dell’otturatore e sulla coccia dell’impugnatura a pistola. S101 e S404 hanno in comune anche il legno, noce selezionato di grado 7; di grado 5 ad alto contrasto invece il calcio della S100.

Carabine da collezione Sauer Anniversary: ecco la nuova serie

Poi le differenze: la S404 Anniversary (12.000 euro) vanta brunitura e finitura DLC passata a mano su azione, base del caricatore e ponticello. Stesso rivestimento, ma industriale, su canna, manetta dell’otturatore e comando di sgancio del caricatore. Il numero di serie è compreso tra BG270003 e BG270012. S101 (7.500 euro) e S100 (5.500 euro) hanno uguale il rivestimento in legno sulla base del caricatore. Su azione e canna della S101 risalta la finitura DLC; bluizzate invece le parti in acciaio della S100. I numeri di serie si trovano rispettivamente nell’intervallo A270003-A270012 e C270001-C270010.

E dunque si ritaglia uno spazio a parte la S303, carabina semiautomatica.308 Winchester (anche qui il calibro è modificabile) con finitura DLC e superfici bluizzate. Come nelle S404 e S101, il calcio è realizzato in legno di noce grado 7. E anche qui la canna senza mire è lunga 510 millimetri; non però flottante. E ovviamente non c’è manetta dell’otturatore: il vecchio logo è inciso solo sulla coccia. Per aggiudicarsi uno dei modelli numerati da LG270002 a LG2700011 servono 8.500 dollari.

Sauer Anniversary: la gallery fotografica

