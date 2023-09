Taurus Judge Home Defender, un revolver con la canna di 33 centimetri

La Taurus ha presentato la versione Home Defender del suo revolver Judge, che ora sfodera una canna lunga 330 millimetri.

Esattamente il doppio di quelle finora a catalogo: misura infatti 13”, 330 millimetri, la canna della versione Home Defender del revolver Taurus Judge, noto per sparare munizioni sia .45 Colt sia .410, a palla e a pallini. Si resta comunque nel settore delle armi corte anche per i canoni europei: la lunghezza complessiva dell’arma si ferma infatti, si fa per dire, a 495 millimetri; 1.660 grammi il peso.

Dal punto di vista tecnico si tratta d’un revolver a singola-doppia azione con canna (1:16” il passo di rigatura), tamburo (cinque colpi) e fusto (taglia media) in lega d’acciaio con finitura nera opaca; in polimero l’astina, in gomma invece l’impugnatura, facilmente customizzabile con componenti aftermarket. La sicura è affidata alla cosiddetta transfer bar, o sicura automatica al percussore. La dotazione si completa con due slitte Picatinny, una frontale e una sul telaio, e uno scudo parafiamma in acciaio a protezione della mano debole.

Sul mercato americano il Taurus Judge Home Defender costa 730 dollari.

