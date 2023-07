Taurus Th45, la pistola in polimero .45 acp

La Taurus Usa ha annunciato il lancio della Taurus Th45, pistola semiautomatica in polimero calibro .45 acp.

Già a catalogo nei calibri 9 mm e .40 S&W, da qualche ora la pistola in polimero Taurus Th è disponibile anche in .45 acp; si chiama Th45 e anziché 17 o 15 nel caricatore ospita 13 colpi.

Mantenendo il funzionamento hammer fired in azione mista singola-doppia la Taurus Usa ha scelto, almeno per il momento, di realizzarla soltanto nella versione full size (canna di 108 millimetri in acciaio inossidabile; lunghezza complessiva 196 millimetri; circa 800 grammi il peso) con la finitura nera opaca sul carrello, il backstrap intercambiabile e le mire dovetail; alla doppia sicura, manuale ambidestra e al percussore, s’aggiunge l’indicatore di colpo in canna.

La notizia è freschissima: qualche indicazione in più, dal prezzo di lancio ai tempi di distribuzione sul mercato internazionale (a differenza della brasiliana Taurus Armas, scuderia Bignami, in Italia la Taurus Usa è gestita dalla Origin), arriverà nei prossimi giorni.

