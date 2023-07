I moderatori di suono per il controllo faunistico in Italia?

Il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna apre all’impiego dei moderatori di suono in Italia.

Non è immediato individuarlo in mezzo alle 85.010 battute di cui si compone, ma nel piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica (è comparso sulla Gazzetta ufficiale numero 152 del 1° luglio) c’è, quasi nascosto in mezzo ai mille commi e sottocommi, un passaggio che potrebbe consentire d’impiegare i moderatori di suono in Italia.

Insieme alle trappole e alle ottiche per la visione notturna, tra gli strumenti idonei per «intervenire con selettività ed efficienza» sono infatti esplicitamente citati «gli attenuatori di suono»; e per gli abbattimenti selettivi alla cerca, sia da autoveicoli sia a piedi, e da appostamenti fissi o temporanei è previsto l’impiego di «strumenti per l’attenuazione del rumore».

Al momento è però in vigore la legge 110/75 che all’articolo 2 vieta «la fabbricazione, l’introduzione nel territorio statale e la vendita» di «ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo» a meno che non sia destinato all’esportazione o «alle forze armate e ai corpi armati».

Potrebbe essere questo il gancio cui aggrapparsi: l’esecuzione dei piani di controllo è infatti un’operazione di polizia faunistica, esercitata in prima battuta dalle forze dell’ordine. Ma l’elenco dei cosiddetti coadiutori s’è molto ampliato: oltre alle guardie venatorie e ai cacciatori formati ci sono infatti entrati anche «società private, ditte specializzate e operatori professionali».

È indubbio che se non una modifica serve quantomeno un chiarimento normativo: per adesso è inevitabile attendere.

