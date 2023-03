Taylor’s 1875 Outlaw, il revolver vintage calibro 9 mm

Insieme alla Uberti la Taylor’s ha realizzato un revolver vintage calibro 9 mm: l’ha chiamato 1875 Outlaw.

È un revolver vintage calibro 9 mm riproduzione fedele del 1875 Remington ad azione singola: l’ha realizzato la Taylor’s insieme alla Uberti denominandolo Outlaw, ossia fuorilegge; il nome è un richiamo voluto a Frank James, il pistolero attivo negli anni della guerra di secessione americana e noto per utilizzare quel modello, anche se in calibro .45.

Realizzato in due versioni diverse per la lunghezza della canna, 140 o 195 millimetri, il Taylor’s 1875 Outlaw (1.135 grammi) si riconosce per il binomio fusto bluizzato-impugnatura in noce; il tamburo ospita sei colpi, tradizionale il percussore. Alla mira frontale a lama, fissa, s’accompagna inoltre una tacca di mira incassata. 670 dollari il prezzo di lancio sul mercato americano.

