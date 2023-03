Umarex Walther Ppq M2 Q4 Tac Combo, la pistola di libera vendita in replica

Per la normativa italiana si configura come pistola di libera vendita la replica della Walther Ppq M2 Q4 Tac Combo costruita dalla Umarex.

L’energia che sviluppa alla volata è inferiore ai 3 Joule: ecco perché. se prima o poi la Bignami la porterà in Italia come ha fatto con la Hatsan Striker 1000S Yellow, la replica della Walther Ppq M2 Q4 Tac Combo presentata dalla Umarex nelle fiere delle scorse settimane sarà classificata come pistola di libera vendita.

Si tratta della variante con punto rosso (è l’Umarex Rds), facilmente smontabile quando si decide di sparare con le mire metalliche; la Umarex fornisce inoltre un’apposita placca per coprire la piastra vuota. Il caricatore a catena ospita 21 pellet calibro 4,5 millimetri; in un’arma di questo tipo la Umarex li preferisce ai bb in acciaio per la maggior stabilità della traiettoria.

La canna rigata misura 117 millimetri e si completa con una filettatura sinistrorsa M14x1; la sintesi tra dimensioni (198 millimetri), peso (880 grammi) e rinculo, chiaramente percepibile grazie al funzionamento a massa battente, consente di replicare da vicino il funzionamento dell’originale a fuoco.

La sicurezza è affidata a una sicura automatica al grilletto (doppia azione) cui se n’aggiunge una alla leva di rilascio del carrello; la dotazione si completa con slitta Picatinny e pulsante reversibile per lo sgancio del caricatore. 105 m/s la velocità alla bocca.

