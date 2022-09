Tiro a segno 10 metri, i nuovi regolamenti olimpici

L’Issf ha ufficializzato i nuovi regolamenti olimpici per le gare di tiro a segno 10 metri, sia di carabina sia di pistola.

Eliminatoria a scalare tra le qualificazioni e la finale della gara individuale, sfide incrociate per le medaglie di bronzo nel mixed team: l’Issf ha ufficializzato i nuovi regolamenti olimpici per le competizioni di tiro a segno 10 metri, sia carabina sia pistola.

Nella gara individuale passano le qualificazioni (sessanta colpi in un’ora e un quarto) i migliori otto tiratori; è poi previsto un ranking match a eliminazione progressiva (fuori i due peggiori dopo tre serie da cinque colpi in 250 secondi; fuori altri due dopo altre tre serie da cinque colpi in 250 secondi; medaglia di bronzo assegnata al migliore degli eliminati dopo un’altra serie da cinque colpi). Vince l’oro chi tra i due tiratori restanti arriva per primo a 16 punti (serie di colpi singoli in 50 secondi: due punti a chi ha ottenuto il punteggio più alto sul bersaglio, zero all’altro, uno a testa in caso di parità; si azzerano tutti i punteggi fin lì ottenuti e si tiene conto anche dei decimali).

L’articolazione della finale è sostanzialmente identica anche nel mixed team (nel primo eventuale giro a oltranza devono sparare un colpo entrambi i tiratori della coppia); ci s’arriva però in modo diverso, perché dalle qualificazioni escono sei coppie destinate a tre doppie sfide (terzi contro sesti e quarti contro quinti per le medaglie di bronzo; primi contro secondi per la medaglia d’oro).

