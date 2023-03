La Tisas Zig 14 è un clone della mitica Browning HP35, una delle prime bifilari in calibro 9 di grande successo prodotta dal 1935 al 2017: è stata arma da fianco d’ordinanza in oltre 50 Paesi del mondo (non in Francia, per la quale era nata, che non la adottò mai).

Disponibile brunita nera o nichelata lucida, la Zig 14 è interamente in acciaio con guancette in legno e dispone di un caricatore da 15 colpi in 9×19 mm. La canna misura 118,5 mm. Il funzionamento è in sola singola azione con un peso di sgancio dello scatto tipicamente militare: 2,5 kg.

Tisas Zig 14 cal. 9×19 mm

Produttore : Tisas , Turchia

: , Turchia Importatore : Paganini , Torino

: , Torino Modello : Zig 14

: Zig 14 Tipo : pistola semiautomatica

: pistola semiautomatica Calibro : 9×19 mm

: 9×19 mm Caricatore : 15 colpi

: 15 colpi Canna : 118,5 mm

: 118,5 mm Scatto : singola azione, peso di sgancio 2.500 g

: singola azione, peso di sgancio 2.500 g Lunghezza : 197 mm

: 197 mm Altezza : 127,5 mm

: 127,5 mm Spessore : 35 mm

: 35 mm Peso : 835 g

: 835 g Prezzo: 848 euro (870 versione Stainless, 1.807 versione Sport)

