Mercato delle armi in America: i dati a metà marzo

Il consueto report periodico dell’osservatorio Nasgw non rileva alcuno sbalzo nell’andamento del mercato delle armi in America.

Ammesso che incida, è troppo presto perché l’ordine esecutivo di Joe Biden abbia avuto impatto sul mercato delle armi in America (la statistica ci racconta che il timore di misure restrittive aumenta il giro d’affari): l’andamento resta lo stesso degli ultimi mesi, in flessione rispetto all’intervallo corrispondente sia del 2022 sia della media dei tre anni passati (avete visto invece quale valga il settore in Italia?).

A metà marzo l’osservatorio Nasgw rileva infatti ricavi per 477,47 milioni di dollari, 13,3% e 18,3% in meno in confronto rispettivamente al 2022 (550,71) e alla media triennale (584,4). Non si registra nessuna sorpresa neppure per il mercato delle munizioni, al solito sostanzialmente stabile rispetto alla media triennale (63,24 contro 66,1 milioni, -4,3%) ma in netto calo sul 2022 (81,05 milioni, -22%). Attardato anche il mercato delle ottiche, che con i suoi 20,02 milioni perde il 10,7% rispetto al 2022 (22,41 milioni) e addirittura il 30,1% rispetto alla media triennale (28,63 milioni).

