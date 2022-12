Tisas Zig M1, una 1911 in 9 mm, ecco come si comporta in poligono

Tisas Zig M1 è una perfetta replica della Colt Government, un mito a stelle e strisce che continua a mietere successo oltre un secolo dopo la sua nascita. Unica differenza: il calibro 9×19 mm al posto dell’americanissimo .45 Acp.

La Tisas Zig M1 è venduta in una valigetta polimerica di colore blu, con all’interno un’imbottitura in spugna grigia che garantisce un’ottima protezione all’arma. Nella confezione troviamo anche un caricatore di riserva (entrambi sono in acciaio, monofilari da 9 colpi e prodotti dall’italiana MecGar), due guancette di ricambio, il manuale d’istruzioni, uno scovolino in crine e uno per la pezzuola per la pulizia.

Impugnando l’arma (rigorosamente dopo avere eseguito le dovute verifiche di sicurezza per accertarsi che sia scarica), l’impressione che se ne ricava è quella di stringere la mano di una vecchia conoscenza: le sensazioni sono quelle offerte dalla Colt 1911, la capostipite delle Government, per 70 anni armi da fianco dell’esercito Usa.

L’arma è interamente in acciaio e ha un peso che infonde sicurezza in chi la maneggia: pesa, infatti, 1.034 grammi con caricatore vuoto. La forma tradizionale è stata rispettata anche nella parte anteriore-inferiore del fusto (dust cover) che è liscia e arrotondata e non incorpora l’ormai onnipresente slitta per il montaggio di un accessorio tattico; non mancano le losanghe ricavate intorno alle viti nella texture dell’impugnatura che è coperta da guancette in plastica di colore nero.

Tacca di mira e mirino sono montati poi in un incastro a coda di rondine e consentono quindi una rapida sostituzione. La cresta del cane è di forma ovoidale con asola di alleggerimento all’interno e rigatura sulla sommità per consentire una presa sicura anche con mani sudate.

A differenza dell’originale, la leva della sicura, che blocca il cane armato e la catena di scatto, è ambidestra, cioè è presente, oltre che sulla sinistra, anche sulla destra. Infine, altre due differenze rispetto al modello originale sono nel grilletto che non è a leva, ma intero e con tre fori di alleggerimento, e negli intagli di presa anteriori.

Funzionamento classico

Per tutto il resto (calibro escluso, ovviamente), l’arma è esattamente uguale alla sua progenitrice centenaria: sistema di chiusura Browning Colt, caratterizzato dalla bielletta (barrel link) che impegna la leva dell’hold open, la sicura dorsale che impedisce lo sparo se la pistola non viene impugnata correttamente, e analogo sistema di smontaggio. Le rifiniture sono buone, con scritte rullate molto nitide e un’ottima brunitura nera e intensa.

La prova completa della Tisas Zig M1 calibro 9×19 mm sarà pubblicata sul numero di febbraio 2023 di Armi Magazine, in edicola dal 15 gennaio 2023.

Tisas Zig M1 cal. 9×19 mm: la scheda tecnica