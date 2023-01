Beretta realizza un pezzo unico per Sylvester Stallone

Il 2023 è iniziato con ottimi auspici per Beretta: Sylvester Stallone, la star di Rocky e Rambo, ha ricevuto il suo sovrapposto da tiro Beretta SO Sparviere personalizzato e lo ha mostrato in un video di ringraziamenti.

Franco Gussalli Beretta, presidente e ceo di Beretta, ha commentato così la particolare ordinazione della star di Hollywood: “Ho il piacere di conoscere Sly da più di 30 anni, quando lo incontrai durante una delle sue visita in Italia tramite l’amico comune Monty Shadow. Nel 2021, sempre grazie al compianto Monty, Sly ci ha ricontattati con la grande opportunità di realizzargli un pezzo unico per poter tornare in pedana ricordandogli la sua incredibile storia ricca di successi.

Dopo mesi di lavoro, negli ultimi giorni del 2022 abbiamo consegnato nelle sue mani questo pezzo unico con incisioni che ricordano il grande “Rocky” ed una valigetta costruita artigianalmente presso i nostri atelier. Complimenti a tutto il team #PBSelection, che grazie alla loro abilità e sapere artigiano riescono sempre a sorprendere e soddisfare i clienti più esigenti. Grazie a #SylvesterStallone per averci dato fiducia ed una preghiera per Monty Shadow, che non è più tra noi“.

Il modello è la punta di diamante della produzione Beretta, l’SO Sparviere, un sovrapposto dedicato al tiro a volo caratterizzato dal particolare sistema di apertura laterale delle cartelle che sono incernierate alla bascula. Questo sistema consente di accedere al meccanismo di sparo all’interno per revisionarlo o pulirlo, senza dover rimuovere le cartelle stesse.