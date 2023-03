Torna la carabina a leva Marlin 336 Classic

Nel catalogo della Marlin torna la carabina a leva 336 Classic calibro .30-30 Winchester.

Entrata nell’orbita della Ruger dopo le traversie finanziarie e legali della Remington, la Marlin sta riportando sul mercato una serie di icone: la più recente è la carabina a leva 336 Classic, a lungo simbolo della caccia al cervo in America.

Calcio e asta in noce nero americano, sulla coccia cavallo e cavaliere della Marlin, e grilletto dorato, la nuova versione della Marlin 336 Classic vede le parti metalliche realizzate in lega d’acciaio forgiato (macchine a controllo numerico per azione, leva d’armamento e ponticello; rotomartellatura invece per la canna da 514 millimetri) con finitura lucida bluizzata; il caricatore tubolare ospita sei colpi calibro .30-30 Winchester. Il meccanismo di sicurezza è affidato alla cosiddetta sicura del perno trasversale. La dotazione si completa con calciolo antirinculo in gomma, mira frontale in ottone e tacca di mira cosiddetta semi-buckhorn.

981 millimetri per 3.400 grammi, la nuova Marlin 336 Classic arriva sul mercato internazionale a 1.239 dollari.

