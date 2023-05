Torna “Lame sotto i portici” a Romano di Lombardia

La 23esima edizione della fiera Lame sotto i portici si apre a Romano di Lombardia (Bg) oggi, sabato 27 maggio, e proseguirà domani, domenica 28 maggio, come da tradizione sotto i portici quattrocenteschi di via Colleoni.

Come sempre, a organizzare “Lame sotto i portici” è la locale sezione dell’Avis che ha saputo far crescere negli anni la manifestazione che attira moltissimi visitatori nella cittadina lombarda, tra collezionisti e semplici appassionati, provenienti da ogni parte d’Italia.

A esporre sono 90 artigiani coltellinai, tra le migliori firme del coltello custom e alcuni giovani emergenti che si sono fatti già notare per la bontà delle loro realizzazioni.

Come tradizione saranno presenti i componenti del gruppo “Coltellinai forgiatori bergamaschi – Laboratorio di ricerca sull’acciaio damasco” che daranno dimostrazione della forgiatura di alcune lame in damasco.

La 23esima edizione vedrà ben sette concorsi, tra cui miglior coltello-set di coltelli da cuoco, miglior coltello chiudibile, miglior modello a lama fissa, miglior lama in acciaio damasco, “best in show”, e, novità 2023, “miglior gentleman’s folding pocket knife”. Sabato, alle 14, in piazza Fiume, “Lame sotto i portici 2021” ospiterà anche una gara di taglio sportivo con coltello (pratica diffusa in tutto il mondo affermatasi anche da noi), organizzata da BrokenBlades Italia Asd: i concorrenti si cimenteranno nel taglio di legno in varie modalità, di funi, di file di bottigliette d’acqua e molto altro.

ELENCO ESPOSITORI LAME SOTTO I PORTICI 2023