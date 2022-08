Tre canne per customizzare la pistola Taurus G2c

Chi desidera customizzare la pistola Taurus G2c ora ha a disposizione tre nuove canne aftermarket (nera, oro, multicolore).

A volte dopo un po’ si può voler cambiare, per noia o perché si desidera un’arma non replicabile da nessun altro: chi vuole sostituire la canna standard, quella con l’acciaio inossidabile a vista, ora ha davanti tre nuove possibilità per customizzare la pistola compatta Taurus G2c calibro 9mm.

La prima è un nero tradizionale ottenuto con il trattamento Dlc, diamond like carbon; gli altri due, per i quali Taurus ha impiegato la tecnica Pvd (physical vapor deposition), portano sia all’oro sia al prizm, pattern multicolore blu-viola-verde-rosa-oro che rende impossibile ottenere due canne identiche. Il prezzo al pubblico è di 60 dollari per ciascuna delle tre varianti.

