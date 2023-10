Definito l’importo delle quote d’iscrizione alle sezioni Tsn e di tesseramento all’Uits per il 2024.

Di base nel 2024 l’iscrizione volontaria alle sezioni Tsn costerà 45 euro, 30 euro invece il tesseramento all’Uits: lo s’apprende dal manifesto diffuso nelle scorse ore.

La tariffa standard s’applica a dirigenti, ufficiali di gara, tecnici, istruttori istituzionali, frequentatori amatori e sostenitori, tiratori master e senior. Sono previste quote ridotte per i frequentatori promozionali (tesseramento 10 euro), ossia appartenenti alla magistratura ordinaria, contabile e amministrativa e a forze e corpi armati dello Stato, in servizio o in quiescenza, e per i tiratori più giovani (tesseramento 15 euro per gli juniores; tesseramento gratuito e quota d’iscrizione ridotta per ragazzi, 15 euro, allievi e giovanissimi, 10 euro). Per gli iscritti d’obbligo il costo dell’iscrizione è invece pari a 14,51 euro.

L’Uits specifica che il tesseramento consente di svolgere attività occasionale presso altre sezioni Tsn senza doversi nuovamente iscrivere; in quel caso s’assume la qualifica di frequentatore occasionale. Chi infine praticherà per la prima volta il tiro a 10 metri con armi ad aria compressa di libera vendita (energia inferiore a 7,5 Joule) potrà per tre sessioni usare impianti, attrezzature, pallini e bersagli corrispondendo alla sezione soltanto l’equivalente delle spese sostenute.

