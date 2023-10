Maserin Leo-Damast IV, lama in damasco per il coltello chiudibile

Il Maserin Leo-Damast IV ed è una versione particolare dell’Am-6; il liner-lock, infatti, si dota ora di una lama in acciaio damasco non inossidabile con 640 strati.

Prosegue la collaborazione tra Maserin e il maestro della Corporazione italiana coltellinai, Attilio “Atti” Morotti, padre di numerosi modelli di successo della Casa maniaghese, come il Gourmet, chiudibile da bistecca apprezzatissimo dagli appassionati.

L’ultimo nato si chiama Leo-Damast IV ed è una versione particolare dell’AM-6; il liner-lock, infatti, si dota ora di una lama in acciaio damasco non inossidabile con 640 strati, dall’origine particolare.

E’, infatti, prodotto a mano con un processo di saldatura composita dall’acciaio della canna del cannone del carro armato Leopard I, da un acciaio per utensili, da acciaio per lavorazioni a freddo e da acciaio per cuscinetti a rulli.

Il peso è contenuto (94 grammi) grazie al manico in titanio. Il sistema di apertura si avvale di un flipper e di cuscinetti a sfera.

Maserin AM-6 Leo-Damast IV

Produttore: Maserin, Maniago (Pn)

Modello: AM-6 Leo-Damast IV

Designer: Attilio “Atti” Morotti

Tipo: chiudibile liner-lock

Materiale della lama: damasco blu (Leo Damast leopard skin)

Materiale del manico: titanio

Clip e viteria: titanio e acciaio inox 420

Lunghezza della lama: 93 mm

Spessore della lama: 3,8 mm

Lunghezza totale: 215 mm

Peso: 94 g

Prezzo: disponibile a breve

