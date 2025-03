Uits: «Decreto 25 avvia nostra riorganizzazione»

Il decreto 25/25, quello sulla pubblica amministrazione, interviene nella gestione dell’Uits.

Rende possibile «una gestione del personale più elastica», tale «da poter consentire di far fronte a nuove esigenze o a carichi di lavoro aumentati»: la dirigenza dell’Uits (al vertice si trova il commissario straordinario Walter De Giusti, che ha rinviato l’assemblea elettiva prevista per metà marzo) descrive così l’impatto del decreto legge 25/25, quello con cui il governo intende riorganizzare il funzionamento della pubblica amministrazione. Per l’Uits si tratta «di una base solida da cui ripartire, e che deve vederci impegnati collettivamente [per] intraprendere un nuovo percorso [secondo] una strategia coordinata con i ministeri vigilanti».

Ora l’Uits s’avvale delle risorse «umane e strumentali» delle società Sport e salute, secondo un contratto di servizio annuale; l’Uits «provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e comunque senza nuovi […] oneri per la finanza pubblica».

Il lavoro sportivo

In aggiunta, il settimo comma dell’articolo 13 dispone che, «qualora non più idonei all’attività fisica per la quale s’è instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la sezione paralimpica Fiamme gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio d’esperienza nei gruppi sportivi militari, se idonei all’attività lavorativa e compatibilmente col tipo di disabilità, [transitano] nei ruoli del ministero dell’Economia, nei limiti dei posti [disponibili]».

Il comma precedente, il sesto, modifica invece la portata del decreto legislativo 36/21, che dispone che i dipendenti della pubblica amministrazione possano collaborare con le società e le associazioni sportive «fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione»; il governo ha chiarito che s’applica un regime diverso al personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e civili, e a tecnici, dirigenti, direttori di gara e atleti d’interesse nazionale.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine; e poi scopri la ventunesima edizione (2025) dell’Annuario Armi, disponibile in edicola e nello shop online di Editoriale C&C.