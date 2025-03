Una carabina Winchester in edizione limitata: ecco la Xpert Carbon Varmint Threaded

La Winchester ha presentato la Xpert Carbon Varmint Threaded, carabina .22 lr in edizione limitata col calcio in materiale composito rifinito in fibra di carbonio.

Nel calcio a pistola in materiale composito, con nasello regolabile, ora è integrata una finitura in fibra di carbonio: è questa la caratteristica distintiva della Xpert Carbon Varmint Threaded, la nuova carabina rimfire (.22 lr il calibro, prezzo su richiesta) in edizione limitata presentata dalla Winchester nelle scorse ore. Come s’intuisce facilmente dall’ultima parte del nome, la canna di 560 millimetri (del tipo semipesante, è in acciaio; 1:16” il passo di rigatura) si chiude con una filettatura ½x20; la lunghezza complessiva raggiunge i 102 centimetri.

La descrizione della Carbon Varmint Threaded si completa con la finitura nera opaca sulla carcassa, con il grilletto Rimfire Moa («zero corsa a vuoto, zero deformazione, zero sovracorsa») dal peso di scatto regolabile e infine con la sicura a due posizioni; la dotazione con una slitta Picatinny e un caricatore rotante da 10+1 colpi.

