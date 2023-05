Umarex distribuirà in Germania le ottiche Konus

In un comunicato ufficiale, la tedesca Umarex ha annunciato che sarà il distributore esclusivo delle ottiche Konus in Germania

“Con la distribuzione esclusiva di Konus” si legge nel comunicato “Umarex riesce ad ampliare in modo importante la gamma di ottiche da fucile, punti rossi, cannocchiali e binocoli per le osservazioni della natura, per i tiratori sportivi e i cacciatori. Grazie alla varietà di modelli, con circa 90 nuovi prodotti inclusi nel lancio, tutti gli utilizzatori – dai principianti ai professionisti – beneficiano di dispositivi che convincono grazie ad un ottimo rapporto qualità-prezzo e all’ottimale livello di precisione. Attualmente, 32 ottiche da fucile per tiratori sportivi e cacciatori coprono tutte le esigenze da 1x fino a 50x ingrandimenti e con il reticolo illuminato, per l’uso venatorio fino al tiro a lunga distanza. Alcuni modelli sono particolarmente interessanti perché sono stati sviluppati con una tecnologia brevettata: per esempio il modello Konuspro El-30 6-24×50, con il suo unico sistema Lcd che genera 10 reticoli assortiti, e la serie Armada (4-16×50 e 6-24×56) con la ruota parallasse rivoluzionaria, progettata per fornire precisione senza precedenti nel misurare la distanza di tiro. L’attuale gamma di circa 30 diversi binocoli Konus garantisce agli osservatori della natura una visione cristallina sia a distanza ravvicinata sia a lunga distanza, con lenti trattate di precisione fino a 30x ingrandimenti e una selezione di modelli compatti a dimensione piena.

La soddisfazione di Konus

Dallo staff della veronese Konus trapelano ovviamente orgoglio e soddisfazione: “È molto significativo che un’azienda come Umarex – su un mercato esigente come quello tedesco – abbia scelto il nostro marchio per le ottiche da fucile, binocoli e cannocchiali. Siamo certi che questa collaborazione porterà a grandi risultati e che sia la comprova di quanto la qualità dei prodotti Konus sia cresciuta negli ultimi anni, tanto da far scegliere a un’azienda tedesca un marchio italiano”.