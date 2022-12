Umarex Glock 17 Gen5 T4e cal .43, presentazione e prova

La Umarex Glock 17 Gen5 appartiene alla famiglia T4e (“Training for engagement”) ed è la replica in calibro .43 a CO 2 della pistola austriaca.

Compatibile con l’intera gamma di accessori di Glock e realizzata in Germania con materiali di prima qualità, la Umarex Glock 17 Gen5 dispone di un caricatore da 8 colpi, che può contenere sia marker sia palle in gomma in calibro .43; è alimentata da una cartuccia di CO 2 da 12 grammi che può essere sostituita senza attrezzi in pochi secondi sul campo.

Grazie alle dimensioni uguali alla Glock 15 Gen5, la versione T4E di Umarex permette di allenarsi a casa in sicurezza e a basso costo, anche per chi non dispone di porto d’armi: la pistola, avendo energia alla volata inferiore ai 7,5 Joule, è considerata “arma a bassa capacità offensiva” ed è quindi di libera vendita in armeria ai maggiorenni.

Sembra vera!

Con il suo carrello in alluminio lavorato a Cnc (AW 7075), l’effetto “scarrellante” e la precisa lavorazione delle parti, la Umarex Glock 17 Gen5 non sfigura rispetto all’originale. Le caratteristiche tipiche della Gen5 come la leva hold open ambidestra, gli intagli di presa anteriori, il pulsante di sgancio del caricatore e la sicura al grilletto contribuiscono a un aspetto autentico e garantiscono una buona maneggevolezza.

Il telaio in polimero ospita il porta correggiolo originale, la tacca di mira è compatibile con le componenti del mercato degli accessori Glock e le tolleranze di produzione estremamente ridotte garantiscono l’utilizzo della maggior parte delle fondine standard di produttori come Blackhawk, Safariland e Glock stessa.

