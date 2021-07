Umarex Gauntlet 2: seconda generazione per la carabina ad aria precompressa

La Gauntlet 2 è la nuova carabina ad aria precompressa di Umarex, disponibile nei calibri 5,5 mm e 6,35 mm.

Profilo sfinato, calcio snellito, serbatoio più grande, diverso regolatore di pressione: sono queste le modifiche sostanziali che Umarex introduce nella carabina ad aria precompressa Gauntlet 2 con l’obiettivo di migliorare la prima generazione.

Disponibile nei calibri 5,5 mm e 6,35 mm, si riconosce innanzitutto per il calcio in polimero ad alta resistenza color flat dark earth con poggiaguancia nero. Alleggerito in molte parti per diminuire il peso e aumentare il feeling col tiratore, trova una nuova sintesi tra estetica e funzionalità. Cambia anche la capacità del serbatoio, che rispetto alla prima generazione sale da 213 a 393 cm3.

Nei due calibri i pellet fanno registrare rispettivamente una velocità di 320 e 299 m/s e un’energia di 44 e 69 Joule; nonostante i valori più alti rispetti alla carabina di prima generazione, il rumore si abbatte di 8 decibel. Umarex ha inoltre scelto di zigrinare la manetta cilindrica dell’otturatore, per aumentarne la maneggevolezza specie se il meteo è inclemente; sull’astina è installabile una slitta per accessori M-Lok, sul castello si trova una slitta Picatinny per un rapido montaggio dell’ottica. 450 dollari il prezzo al pubblico.

