Detenzione di armi antiche ad avancarica e retrocarica: la sentenza

La Cassazione spiega perché si punisca differentemente l’illecita detenzione di armi antiche ad avancarica e a retrocarica.

L’omessa denuncia di armi antiche ad avancarica è soggetta a oblazione, cioè al pagamento di una somma per estinguere il reato. L’omessa denuncia di un’arma antica a retrocarica no. Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione accogliendo il ricorso della procura contro un’ordinanza della Corte d’appello di Salerno. La legge prevede infatti una contravvenzione, per la quale è possibile l’oblazione, solo per la detenzione di armi antiche ad avancarica. L’illecita detenzione delle altre “integra […] invece la fattispecie delittuosa”.

