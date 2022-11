Umarex Heckler & Koch Mg4, la replica per il softair

La Umarex Heckler & Koch Mg4 è una replica per il softair ispirata alla mitragliatrice leggera calibro 5,56×45 mm Nato.

Aeg sta per airsoft (automatic) electric gun, anche se qua più che gun è machine gun come l’arma cui s’ispira: la Umarex Heckler & Koch Mg4, replica per il softair, copia infatti da vicino aspetto e funzionamento della nota mitragliatrice leggera calibro 5,56×45 mm Nato.

Cambia ovviamente il calibro che diventa un 6 mm Bb, non però la potenza di fuoco: al caricatore base da 900 pallini può infatti esserne aggiunto un altro da 4.000. Troppi? Mah, la velocità di fuoco automatica può raggiungere i 1.000 colpi al minuto; l’energia sviluppata resta comunque inferiore al Joule. Della dotazione di serie fanno parte mire flip-up, slitta Picatinny su cui eventualmente installare un’ottica e bipiede in metallo; la sicura è affidata a un selettore di fuoco, la carica a un accumulatore al litio-polimero inserito nel calcio.

4.200 grammi per 1.030 millimetri, a naso difficilmente l’Umarex Heckler & Koch Mg4 potrà arrivare in Italia (Umarex è un marchio della scuderia Bignami: avete visto l’ultima versione del suo catalogo?); ma sapere che esiste, e che il produttore la sta particolarmente pubblicizzando, può essere utile per gli appassionati sia di softair sia di armi in replica.

