Finanziamenti per poligoni, protocollo Uits-Istituto credito sportivo

Uits e Istituto credito sportivo hanno sottoscritto un protocollo che intende favorire la concessione di finanziamenti per i poligoni.

Fino a 60.000 euro per l’acquisto d’attrezzature, fino a sei milioni per gli interventi strutturali: sono due gli strumenti che la convenzione tra Uits e Istituto per il credito sportivo prevede per rendere più facili i finanziamenti per i poligoni.

Lo strumento dedicato agli interventi strutturali è Top of the sport; serve a finanziare operazioni di riqualificazione, ampliamento, messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche fino a un massimo di sei milioni di euro a un tasso particolarmente vantaggioso. All’acquisto di attrezzature sportive (tetto 60.000 euro) è invece destinato Mutuo light 2.0.

