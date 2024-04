Una 362 col calcio in legno per i cento anni della Crosman

La Crosman festeggia il secolo d’attività con una 362 col calcio in legno, in edizione limitata e numerata.

Sull’atto di nascita si legge 1924: quest’anno dunque corre un secolo dalla fondazione della Crosman, che ha deciso di festeggiare l’anniversario con una 362 in edizione limitata (2.023 i pezzi disponibili, a 300 dollari l’uno: in Italia sarà la Paganini a farsi carico dell’eventuale distribuzione) caratterizzata dal calcio in noce turco anziché in polimero, e dalla presenza di un mirino Williams in aggiunta alla mira frontale in fibra ottica.

Complessivamente lunga 915 millimetri (la Crosman non ha comunicato ufficialmente la lunghezza della canna in acciaio, ma si ha motivo di pensare che misuri quanto quella della versione base: dunque 533 millimetri), dal punto di vista tecnico la 362 col calcio in legno si configura come una monocolpo ad aria compressa calibro 5,5 mm; alla volata i pallini viaggiano a una velocità di 259 m/s, cui corrisponde un’energia di 17,6 Joule.

Completata da sicura cross bolt e calciolo in polimero, la 362 in edizione limitata pesa 2.630 grammi.

