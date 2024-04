Savage Timber, sei nuove carabine rimfire

Nelle scorse ore la Savage ha presentato la linea Timber, che si compone di sei carabine rimfire (calibri .22 lr, 1.7 hmr, .22 wmr) con la canna di 457 millimetri.

Tre modelli in due tipologie di funzionamento, semiautomatico (A-Series, soltanto .22 lr) e bolt-action (anche .17 hmr e .22 wmr): sono dunque sei le nuove carabine della nuova linea Timber presentata nelle scorse ore dalla Savage. Tutte condividono la canna di 18” (457 millimetri) in acciaio con filettatura ½x28, il caricatore circolare da dieci colpi e la slitta Picatinny di 20 Moa.

Il modello entry level è la Timber Thumbhole, con calcio thumbhole ambidestro in legno e grilletto AccuTrigger dal peso di sgancio regolabile (1.135-2.720 grammi); peso e lunghezza, rispettivamente 2.585 grammi e 914 millimetri, sono identici in tutti i calibri e in entrambe le tipologie, non il prezzo che dai 478 dollari della semiautomatica sale ai 499 delle bolt-action.

È diversa anche all’aspetto la Timberlite, col calcio in laminato e la canna avvolta in fibra di carbonio; scendono sia il peso complessivo (2.315 grammi) sia quello dello scatto AccuTrigger (680-1.815 grammi), salgono invece la lunghezza e il prezzo (965 millimetri e 555 dollari la semiautomatica, 940 millimetri e 600 dollari le bolt-action).

Per tenere insieme l’eleganza del primo modello e la leggerezza del secondo (2.400 grammi) la Savage ha poi deciso di produrre anche un terzo modello, la Timberlite Thumbole, col calcio thumbhole grigio rifinito in nero e la canna avvolta in fibra di carbonio. Lo scatto è il medesimo della Timber Thumbole; cambiano però la lunghezza della semiautomatica (1” in più, 940 millimetri totali) e soprattutto il prezzo, tra 989 e 1.030 dollari.

