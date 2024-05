Una cena di selvaggina per i 153 anni dell’armeria Frinchillucci

Giovedì 16 maggio (ore 20) l’armeria Frinchillucci organizza una cena venatoria di selvaggina per festeggiare il 153° anniversario dell’inizio dell’attività.

Non è rotondo, ma quando s’è abbondantemente superato il secolo e mezzo ognuno merita festeggiamenti speciali: per celebrare il 153° anniversario della fondazione (risale infatti al 1871: Roma era da pochissimo entrata a far parte del Regno d’Italia) l’armeria Frinchillucci ha deciso di organizzare una cena venatoria, tutta a base di selvaggina, presso il ristorante Papillon club.

L’appuntamento è per giovedì 16 maggio alle ore 20 (quota 35 euro); durante la cena un sommelier proporrà la degustazione dei vini dell’azienda vinicola Casale del giglio, della quale sarà presente anche un banco di assaggio.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente il ristorante (06 9370347 / 06 9370555) oppure Luigi Ranaldi (329 6326653).

