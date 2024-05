Presentati a Milano l’Europeo e la Coppa del mondo di Lonato 2024

Presso palazzo Pirelli, a Milano, sono stati presentati ufficialmente il Campionato europeo Esc e la Coppa del mondo Issf di Fossa olimpica e Skeet che verranno ospitati dal Trap Concaverde di Lonato del Garda (Bs) nei mesi di maggio e giugno

A Milano, presso palazzo Pirelli, a dare il benvenuto è stata Lara Magoni, sottosegretario della Regione Lombardia con delega allo Sport e ai giovani, che ha fatto gli onori di casa: “Sono emozionata per questo tavolo straordinario di relatori, amici e gente di sport con cui ho lavorato in piena sinergia in questi anni. Lo sport è il mondo in cui sono cresciuta, che ho praticato e che mi ha regalato grandi emozioni. La Federazione italiana tiro a volo ha un forte radicamento nel nostro territorio, con 29 società e oltre tremila praticanti e una lunga tradizione di successi, molti dei quali costruiti proprio sulle pedane del Trap Concaverde di Lonato del Garda, in eventi come quelli che stiamo presentando oggi. Lo sport è lo strumento più importante per formare i giovani e renderli cittadini responsabili in futuro ed è per questo che Regione Lombardia sostiene eventi come questi con grande entusiasmo; occasione uniche di sport e promozione territoriale”.

Il Trap Concaverde

Ivan Carella, presidente del Trap Concaverde, e Daniele Ghelfi, delegato Fitav per la Regione Lombardia, hanno presentato la struttura ospitante, vera eccellenza mondiale dello sport del Tiro a volo, e il programma dettagliato delle due manifestazioni: l’Europeo impegnerà 440 atleti in rappresentanza di 42 nazioni dal 16 al 26 maggio, mentre la Coppa del mondo, le cui iscrizioni sono ancora aperte, dal 10 al 19 giugno. La rassegna continentale sarà l’ultima occasione per conquistare i pass olimpici ancora disponibili, quattro in totale, per Parigi 2024.

“Lonato e il Trap Concaverde sono considerati la capitale del Tiro a volo mondiale” ha spiegato Luciano Rossi, presidente della Federazione italiana tiro a volo e della Federazione mondiale degli sport di tiro. “Un’eccellenza assoluta che, con la sua peculiarità, contribuisce al prestigio dello sport italiano a livello internazionale. È per questo che la Issf ha deciso di confermare, sin da quest’anno, l’assegnazione di due Coppe del mondo all’impianto gardesano, una per il 2025 e una per il 2026. La Federazione italiana tiro a volo andrà a Parigi con la squadra al gran completo (manca solo una carta nello Skeet maschile, ma è matematicamente già conquistata quella assegnata con il meccanismo del ranking, ndr). È un grande traguardo che regaliamo orgogliosamente al nostro Coni, la casa di tutte le federazioni e di tutto lo sport italiano, e all’amico Giovanni Malagò”.

Le parole di Giovanni Malagò

“Il Tiro a volo è una delle poche federazioni, tre al momento, ad aver chiuso il conto con la qualificazione olimpica. Non è una cosa da poco. Le prime carte per Parigi della delegazione italiana sono state conquistate da Silvana Stanco e Luigi Lodde, che hanno dato il via alla composizione della squadra del Coni ai prossimi Giochi estivi e ci hanno dato entusiasmo – ha spiegato Giovanni Malagò, presidente del Coni – Anche il fatto che l’amico Luciano Rossi sia, contemporaneamente, presidente nazionale, presidente mondiale e membro di giunta del Coni non è un caso. Tante eccellenze non capitano, ma si costruiscono con l’impegno e con la dedizione totale allo sport. Il Trap Concaverde e molti degli impianti sportivi che ci fanno brillare nel mondo sono frutto dei sacrifici dei privati. Anche a loro va il mio grazie”.

Questo il link per abbonarsi o regalare un abbonamento alla versione cartacea o digitale di Armi Magazine.