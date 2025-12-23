Una pistola Cz come arma d’ordinanza dell’esercito tedesco

La Bundeswehr, il complesso delle forze armate della Germania, ha scelto la Cz P13 come pistola d’ordinanza.

Si chiama P13, ed è una variante della P-10 C Or (la sigla sta per optic ready, in Italia la distribuisce la Bignami: per scoprire quanto costa consultate l’Annuario Armi 2026), il modello con cui la Cz s’è aggiudicata la commessa per la fornitura della pistola d’ordinanza della Bundeswehr, il complesso delle forze armate della Germania; si tratta di una semiautomatica striker fired calibro 9×19, trattata con una finitura flat dark earth, dalla capacità elevata.

«Siamo onorati che la Bundeswehr ci abbia scelto come partner» commenta Jan Zajic, amministratore delegato della Cz; «il successo in questa gara d’appalto per il riarmo è uno dei traguardi più significativi nella nostra storia moderna, e conferma l’eccellente reputazione che le nostre armi da fuoco si sono guadagnate a forza di essere impiegate attivamente in condizioni di combattimento reali. Ci auguriamo di cooperare a lungo termine con la Bundeswehr e di soddisfare tutti i requisiti previsti dal contratto».

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.