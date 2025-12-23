L’Annuario Armi 2026 è disponibile nello shop online di Newpaper19

Nello shop online di Newpaper19 è già possibile acquistare l’Annuario Armi 2026; a breve lo sarà anche in edicola e negli altri punti vendita fisici.

Qualche notte insonne è un prezzo accettabile per anticipare l’uscita dell’Annuario Armi 2026 all’antivigilia di Natale: da qualche minuto, infatti, è già possibile acquistarlo (ci vorrà qualche giorno per la spedizione) nello shop online di Newpaper19, la casa editrice che pubblica Armi Magazine, Caccia Magazine e Armi & Tiro.

La 22ª edizione dell’Annuario (19 euro) si sviluppa per 248 pagine, nelle quali si possono consultare i nomi, i calibri, le lunghezze di canna e soprattutto i prezzi di tutti i modelli disponibili in Italia; inquadrando il qr code stampato su ogni pagina ci si collega all’intero database online, nel quale la distinzione sulla base delle specifiche tecniche fa salire a 25.000 il numero delle voci consultabili.

Non è l’unica opportunità in più offerta dal digitale: su annuarioarmi.it abbiamo, infatti, iniziato a caricare i pdf e i video dei test effettuati dagli esperti e dai tecnici dalle nostre testate; di questi contenuti si potrà fruire gratis fino al 31 maggio, dal 1° giugno in abbonamento.

Le sezioni restano, canoniche, otto: pistole semiautomatiche, revolver, fucili a canna liscia, carabine, pistole e carabine ad aria compressa, pistole e fucili ad avancarica.

