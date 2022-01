Vendita di armi in America: i numeri di fine 2021

Numeri record per la vendita di armi in America, in attesa dei dati finali.

È quasi certo che alla fine si sarà sfondato il muro dei quattro miliardi: a due settimane dalla fine di dicembre, ultimi dati disponibili, la vendita di armi in America nel 2021 aveva costruito un fatturato di circa 3 miliardi e 920 milioni. Lo si apprende dal consueto bollettino dell’osservatorio Nasgw che segnala la crescita sia rispetto al 2020 (+7,15%) sia rispetto alla media triennale (+40,96%). È pur vero che se si considera solo l’ultima settimana, la seconda di dicembre, si nota una contrazione evidente sul 2020 (67 milioni e spiccioli contro 88 milioni e spiccioli, circa il 22% in meno); ma le settimane mancanti sono due, ed ecco che si giustifica la proiezione iniziale.

Non c’è bisogno di tutti questi calcoli per il mercato delle munizioni che cresce di quasi un quarto sul 2020 (+26,58%) e sostanzialmente raddoppia rispetto alla media triennale; è certo che il fatturato finale sfonderà il mezzo miliardo, visto che il contatore annuale indica già più di 497 milioni e l’ultima settimana ha quasi toccato i 10. Numeri positivi anche per il mercato delle ottiche nonostante la flessione dell’ultimo periodo: il fatturato provvisorio ha già superato i 180 milioni (quasi 182, in realtà), +7,59% sul 2020 e +39,79% sulla media triennale.

