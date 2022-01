Tre nuove munizioni biodegradabili da tiro per Baschieri & Pellagri

Next, Next Fiber, Sporting & Compact Fiber: ecco le nuove munizioni biodegradabili da tiro di Baschieri & Pellagri.

Era solo questione di tempo perché dopo la borra Green Core arrivasse una linea completa di munizioni da tiro biodegradabili; in casa Baschieri & Pellagri il 2022 ne porta addirittura tre. Sono state annunciate nelle scorse ore quindi al momento non ogni dettaglio, su tutti il prezzo, è noto. Si sa che sono tutte in calibro 12, alte 70 millimetri, con bossolo Gordon; e tutte – Next, Next Fiber, Sporting & Compak Fiber – vendute in confezioni da 25.

Next Fiber e Sporting & Compak Fiber sono accomunate dalla presenza di borra in feltro e couvette Green Core che, al 100% biodegradabile, assicura la tenuta dei gas; la Next Fiber si distingue per la selezione di pallini grafitati bianchi con 5% d’antimonio, come la Next che però sfrutta l’intera borra Green Core.

Ecosostenibili e comunque competitive perché capaci di sviluppare prestazioni analoghe a quelle dei materiali plastici, le componenti Green Core sono state a lungo testate in diverse condizioni climatiche; Baschieri & Pellagri le ha sviluppate in collaborazione con l’Università di Bologna.

