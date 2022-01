Nuova versione per la Wilson Combat SFX9, pistola per il porto quotidiano

Canna più lunga per la Wilson Combat SFX9, ormai classica pistola per il porto quotidiano.

Resta una pistola per il porto quotidiano anche con la canna più lunga, da 102 millimetri invece che da 82,5 com’era finora. La SFX9 di Wilson Combat si rinnova senza tradire nessuna delle caratteristiche che l’hanno fatta apprezzare nell’ultimo biennio, su tutte la costruzione di fusto e impugnatura (pattern Wilson Combat X-Tac) in un unico pezzo d’alluminio T6-7075; d’altra parte l’SF che in parte la battezza è l’acronimo di un’etichetta precisa, Solid Frame. È in acciaio inossidabile invece il carrello, trattato con finitura Dlc.

Presentandola sia su Instagram sia in un video dedicato, Wilson Combat descrive la nuova SFX9 come leggera abbastanza per il porto quotidiano ma comunque resistentissima; la sua struttura consente di contenere il rinculo, doppiare rapidamente il colpo e partecipare senza problemi a lunghe sessioni di tiro. Ognuno dei due caricatori con cui viene fornita ospita 15 colpi. Sono customizzabili sia il grilletto sia la sicura al pollice, in caso ambidestra, sia la finitura (eventualmente Armor-Tuff) sia le mire; è possibile scegliere tra fibra ottica rossa o verde, trizio o perla in oro. 2.895 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

