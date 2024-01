Versatile e modulare: ecco la carabina bolt-action Sauer 505

La Sauer ha presentato la 505, carabina bolt-action modulare: otto le calciature disponibili in tre materiali diversi, diciannove i calibri.

L’armamento è silenzioso, l’azione robusta, ma non sono queste le caratteristiche essenziali della 505, la carabina bolt-action che la Sauer ha presentato nel corso di Jagd & Hund e che porterà in Italia in occasione d’Eos Show, la fiera delle armi e della caccia in programma a Verona dal 17 al 19 febbraio.

La parola chiave è infatti modularità: si può facilmente sostituire il calcio (ne sono disponibili ben otto: quattro in legno di noce, tre in polimero, con o senza poggiaguancia regolabile fino a 6 centimetri, e uno in fibra di carbonio), e facilmente alternare tra i diciannove calibri a disposizione.

1 di 3

Sono versatili anche la canna (420, 470, 510 e 560 millimetri per i calibri standard, 560 e 620 per i magnum), ottenuta da una barra d’acciaio inossidabile rotomartellata a freddo e trattata con una nitrurazione al plasma o con una finitura Dlc, e il peso di sgancio del grilletto (scatto Quattro trigger) regolabile su quattro diversi valori (350, 750, 1.000 e 1.250 grammi).

Il caricatore ospita due colpi nei calibri magnum e tre in quelli standard; è però disponibile anche un caricatore maggiorato da cinque.

I calibri disponibili

.222 Remington

.223 Remington

.243 Winchester

.270 Winchester

6,5×55 Se

6,5 Creedmoor

.308 Winchester

.30-06 Springfield

7×64

8×57 Js

9,3×62

.270 Wsm

6,5 prc

8,5×55 Blaser

7 mm Remington magnum

.300 Winchester magnum

8×68 S

.375 H&H

10,3×60 R

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.