Viper Keeper 2, un nuovo blocco per il guardiano

Il Viper Keeper 2, seconda generazione del modello ideato da Fabrizio Silvestrelli, arriva con un acciaio ancor più performante e un inedito sistema di blocco, l’Asls.

La maniaghese Viper è famosa per i suoi raffinati chiudibili da taschino, i cosiddetti gentleman’s knives, ma a questa tipologia di lame ha affiancato negli anni anche alcuni modelli a destinazione bellica o combat.

E, da quando ha deciso di entrare in questo ambito, ha sfornato una serie di prodotti non solo validi, ma anche inconfondibili nonostante la quantità di concorrenti sul mercato. Il segreto, probabilmente, sta nel come Viper ha saputo evitare di progettare il coltello militare alla maniera degli altri, preferendo piuttosto trovare la propria strada, senza rinunciare a certi preziosismi del gentleman’s knife che non ci si aspetterebbe di trovare su una lama di questo tipo.

Nel 2012 Viper ha presentato un modello che portava la firma prestigiosa di un maestro della Corporazione italiana coltellinai, Fabrizio “Silvester” Silvestrelli: era il Keeper, chiudibile che si distingueva per la particolare guardia a due rami. A 11 anni dal lancio, ora Viper presenta il Keeper 2, edizione aggiornata del design di Silvester, di cui abbiamo ricevuto direttamente dall’azienda maniaghese due prototipi per un primo contatto.

Le novità del Viper Keeper 2

In questa nuova versione il Keeper guadagna un acciaio più prestazionale: la lama, infatti, è ora in ottimo Elmax che conferisce al coltello un’elevata resistenza all’usura e all’ossidazione, e anche una notevole ritenzione del filo, grazie all’alta percentuale di cromo, vanadio e molibdeno: la composizione dell’Elmax è, infatti, 1,7% di carbonio, ben 18% di cromo (dal 12% in su si parla di acciaio inox), 0,3% di manganese, 1% di molibdeno, 0.8% di silicio, 3% di vanadio. L’Elmax presenta inoltre anche una discreta facilità di affilatura (nonostante la tempratura a 59-61 Hrc), aspetto non secondario quando si prevede d’impiegare il Keeper 2 all’aperto.

La finitura è a scelta: satinata quando abbinata a manici in fibra di carbonio (tre tipi: semplice, Light Stainless Steel e Light Stainless Steel Damasco), oppure stonewashed nei modelli con manici in micarta (verde o naturale) oppure in G10 nero.

Altra novità è l’adozione di cuscinetti a sfera per il perno di rotazione che ne rendono l’azione ancor più fulminea; la mancanza del piolo per l’apertura non si avverte, poiché l’operazione si porta tranquillamente a termine agendo sulle guardie, che rimangono esposte anche a coltello chiuso.

Un nuovo sistema di blocco

L’aspetto più innovativo del Keeper 2 è il debutto un nuovo sistema di blocco, brevettato da Viper e chiamato Asls, acronimo di Automatic safe lock system. L’Asls è simile nell’utilizzo a una consueta architettura liner-lock, ma dona al folder che ne è dotato una maggior a ffidabilità, potendo vantare un blocco lama a inserimento automatico.

Il blocco, inoltre, è praticissimo da disinserire poiché posizionato sul liner dove poggia il pollice al momento di richiudere il coltello: è sufficiente far scorrere in basso il cursore zigrinato per poter spostare il liner di blocco e chiudere così la lama (come mostrato nella foto 3). Questo nuovo sistema brevettato garantisce, dunque, il blocco automatico del coltello durante l’apertura e lo sblocco manuale con un semplice movimento del dito.

Per il resto il Keeper si maneggia bene e senza rischi di tagliarsi. La guardia superiore ruba un po’ di libertà al pollice, ma si tratta di un piccolo sacrificio a favore dell’occhio che, si sa, vuole la sua parte. A questo proposito è bene notare la cura con cui il chiudibile è assemblato: i liner privi di spigoli, il distanziale posteriore con una superficie stondata e l’altra completamente dritta o ancora la forma raffinata del piccolo distanziale a clessidra.

Porto con clip

Per il porto Viper ha deciso di abbandonare la clip in filo armonico satinata presente nella p rima versione, a favore di una in acciaio inossidabile temperato W.Nr.1.4116, lo stesso impiegato per le cartelle, fissata con due viti Torx; la clip presenta un foro per non impedire il passaggio di un eventuale cordino in quello ricavato nel fondo del manico.

In tasca il nuovo Viper non risulta mai pesante o scomodo e i rami di guardia sporgenti non creano fastidi. Giustamente un coltello così piacevole da avere sempre con sé è anche facilmente smontabile, in modo che si possa pulirlo periodicamente e lubrificarlo, così da mantenerlo sempre efficiente.

Produttore : Viper, Maniago (Pn), viper.it

: Viper, Maniago (Pn), viper.it Modello : Keeper 2

: Keeper 2 Tipo : chiudibile liner-lock con blocco brevettato Smart Automatic safe lock system (Asls)

: chiudibile liner-lock con blocco brevettato Smart Automatic safe lock system (Asls) Materiale della lama : Elmax (59-61 Hrc) con finitura satinata (abbinata con manico in fibra di carbonio) o stonewashed

: Elmax (59-61 Hrc) con finitura satinata (abbinata con manico in fibra di carbonio) o stonewashed Materiale del manico : fibra di carbonio (normale, Light stainless steel e Light stainless steel damasco), Canvas micarta (naturale o verde) o G10 nero

: fibra di carbonio (normale, Light stainless steel e Light stainless steel damasco), Canvas micarta (naturale o verde) o G10 nero Materiale del distanziale : titanio Gr2

: titanio Gr2 Lunghezza aperto : 210 mm

: 210 mm Lunghezza lama : 95 mm

: 95 mm Spessore lama : 3,5 mm

: 3,5 mm Peso : circa 145 g

: circa 145 g Tipo di blocco : liner-lock

: liner-lock Prezzo indicativo: da 215 a 260 euro

Il Viper Keeper 2 è uno dei protagonisti del prossimo numero della rivista trimestrale Coltelli (numero 116), in edicola – e in versione digitale – dal 3 maggio 2023.