Viper Vale, coltello chiudibile elegante con lama in MagnaCut

Il nuovo liner lock Viper Vale è stato disegnato da Jesper Voxnaes ed è un ottimo chiudibile Edc, dalla doppia anima, a seconda del manico cui si abbina.

“Vale” in danese significa “vallata”, mentre in italiano è la terza persona singolare del verbo “valere”, cioè aver valore.

Nel binomio vallata-valore è celata la natura del nuovo chiudibile liner lock Vale di Viper, azienda maniaghese celebre anche per le sue collaborazioni con designer e knifemaker illustri.

Uno di questi è lo il danese Jesper “Vox” Voxnaes, padre del Vale: la vallata è quella in cui sorge Maniago, patria italiana del coltello, mentre il valore è frutto della capacità costruttiva dell’azienda guidata da Giovanni Miniutti.

Il nuovo Vale ha dimensioni adatte all’utilizzo quotidiano, sempre nel rispetto delle “fumose” regole italiche che normano il porto di coltello: da chiuso è lungo 10 cm e, in pratica, resta all’interno di una mano di medie dimensioni.

A dare particolare lustro al nuovo nato sono i materiali che lo compongono (sono ben 13 le versioni tra cui scegliere), a partire dall’acciaio della lama.

Per il suo nuovo coltello, infatti, Viper ha scelto il miglior acciaio al momento disponibile nel mercato delle leghe, il nuovo Cpm MagnaCut, progettato e sviluppato appositamente da Crucible per i coltelli: con doppio rinvenimento e trattamento criogenico, vanta un’ottima resistenza alla corrosione e un’eccellente tenuta del filo; le lama possono avere finitura satinata e stonewashed (anche in versione nera).

L’apertura della lama è molto fluida e rapida grazie ai cuscinetti a sfere; è possibile utilizzare uno dei due pioli (thumb stud) presenti sui lati della lama oppure il flipper (non molto pronunciato) presente sul tallone della lama. Sul dorso della lama è presente una rigatura su cui poggiare il pollice o l’indice a seconda dell’impugnatura; se si usa il pollice, sull’altro lato della lama, prima del filo, troviamo l’incavo (in inglese choil) in cui poggiare l’indice (con molta attenzione) per serrare saldamente la lama nei lavori di precisione.

Manico e guancette

A contribuire alla numerosità delle versioni è senza dubbio il manico, composto da due liner in Aisi 420, un distanziale in titanio Gr2 e due guancette.

Due le tipologie di guancette disponibili: si può scegliere tra alcuni legni pregiati (pioppo, bocote, noce, pau rosa) per le versioni che strizzano l’occhio alla natura di gentleman knife del Vale, oppure puntare sulla sua anima moderna con una serie di materiali high-tech come il titanio (dark stonewashed, sabbiato oppure anodizzato bronzo o blu), fibra di carbonio (Dark matter viola), Canvas Micarta (verde o naturale) o il particolare SureTouch, materiale performante composto da G10 e gomma.

La lavorazione 3D dei manici rende comunque la presa confortevole in ogni condizione.

Per il porto Viper non fornisce un fodero o una bustina, ma ha previsto una clip in titanio sagomato per il porto tip-up; dal fondo del distanziale, inoltre, protrude un anello per poter legare un cordino che vi impedirà di perdere il vostro Vale.

Produttore: Viper, Maniago (Pn), viper.it

Modello: Vale

Designer: Jesper “Vox” Voxnaes

Tipo: chiudibile liner-lock

Materiale della lama: Cpm MagnaCut

Materiale del manico: titanio (dark stonewashed, sabbiato o anodizzato bronzo o blu), fibra di carbonio (Dark matter viola), Canvas Micarta (verde o naturale), legni pregiati (pioppo, bocote, noce, pau rosa) o SureTouch

Cartelle: acciaio Aisi 420

Viti (pivot e manico): acciaio Aisi 303/305

Lunghezza della lama: 68 mm

Spessore della lama: 4 mm

Lunghezza totale: 184 mm

Clip: titanio Gr2 sagomato (anodizzato in alcune versioni)

Peso: 105 g

Prezzo: da 194 a 240 euro

