Walther Q4 Steel Frame, la pistola col fusto in acciaio presentata a Shot Show

Lo si deduce già dal nome: la Q4 Steel Frame è la nuova pistola col fusto in acciaio di Walther.

Tra tanto polimero spunta una pistola col fusto in acciaio. E Walther la considera una caratteristica così nodale da usarla per il battesimo: l’arma si chiama infatti Walther Q4 Steel Frame e tra gli stand di Shot Show è stata presentata in due versioni, standard e pronta al montaggio dell’ottica. Il produttore ritiene che l’utilizzo dell’acciaio permetta di distribuire uniformemente i 1.125 grammi lungo il profilo dell’arma. L’intenzione è ridurre drasticamente il rinculo, così da migliorare la performance di sparo.

La Walther Q4 Steel Frame, con design beavertail esteso, è una classica 9 mm con canna da 102 millimetri. 188 millimetri la lunghezza totale. Il peso di sgancio del grilletto (precorsa 10 millimetri) è settato di fabbrica a 2.540 grammi. Fornita di tre sicure automatiche, slitta Picatinny, pulsante di sgancio del caricatore reversibile, intagli al carrello anteriori e posteriori e punti di riferimento luminescenti al fosforo, la nuova pistola col fusto in acciaio di Walther sarà venduta a un prezzo base di 1.399 dollari. In contemporanea col lancio ufficiale, alla Walther Q4 Steel Frame sono stati dedicati anche l’immancabile post su Instagram e un accurato video di presentazione in inglese.

